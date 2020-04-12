Doğan Duru’dan klip için hayranlarına çağrı

İlk solo albümü EPOCH'u kısa bir süre önce yayınlayan Doğan Duru, hayranlarına seslendi: "Hadi herkes evdeyken video çekelim. Bugünleri anımsatacak birlikte bir videomuz olsun."

Bir aya önce Garaj Müzik etiketiyle yayımladığı ilk solo albümü ‘EPOCH’ ile dijital dünyada dikkatleri üzerine çeken, Redd grubunun solisti Doğan Duru, albümün radyolara dağıtılan ilk şarkısı ‘Dut’un video klibi ile ilgili hayranlarına çağrı yaptı.

Corona virüsü salgını nedeniyle durma noktasına gelen müzik sektöründe bu dönemde bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanan Duru, “Hadi herkes evdeyken video çekelim. Telefonunuzu yatay tutun ve Dut şarkısı çalarken ister dans edin ister şarkıyı söyleyin. Süresi 30 saniyeyi geçmeyin ve sonra gönderin. Bugünleri anımsatacak birlikte bir videomuz olsun” dedi.

Duru, yakında gelen görsellerden oluşturduğu video klibi yayınlayacak.