Doğanay Tüzüngüç, ‘Korona’ şarkısını Sözcü için seslendirdi

Cover yaptığı ‘Korona’ şarkısıyla sosyal medya da milyonlarca izlenen müzisyen Doğanay Tüzüngüç ‘#EvdeKalTürkiye’ sürecinde sesiyle ve müziğiyle insanlara moral vermeye devam ediyor. Skype üzerinden Turgut Erat’a konuşan Tüzüngüç Korona şarkısını Sözcü için seslendirdi.

WAKA WAKA’YA YENİ YORUM

Doğanay Tüzüngüç 23 Nisan için de Shakira ile Freshlyground tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası açılış maçında ve 11 Temmuz’daki 2010 FIFA Dünya Kupası Finali’nde seslendirilen ‘Waka Waka’ şarkısını yeniden yorumladı.

37 ülkede 1 numaraya yerleşen Waka Waka bu kez Tüzüngüç’ün cover’ı ile Türkiye’de paylaşılmaya başladı.