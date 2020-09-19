Doğaya her müdahale salgın yapıyor

Metin Uca, yeni kitabını ilk kez SÖZCÜ’ye anlattı: “Tanrı Vermiş Pırasa, Hiç Yenir Mi Yarasa!” kitabı ile hem geçmişe hem de bugüne mercek tutan Uca, pandemiden alınacak birçok ders olduğunu vurguladı. “Doğaya her türlü müdahale salgın getiriyor” dedi...

“Tanrı Vermiş Pırasa, Hiç Yenir Mi Yarasa!?” kitabını yazmaya nasıl karar verdiniz?

Yüz yılda bir gelen ya da insanlığı yakalayan salgınlardan birisiyle hem de bilim ve teknolojinin her şeyi karşıladığını sandığımız bir ortamda yüz yüze gelince başta insan ilişkileri, ticari ilişkiler, din, aşk akla gelebilecek her türlü kavramın değişmeye başladığı bir ortamda buna tanıklık etmemek imkansızdı. İçerisinde Ayasofya koşusu da var, ondan sonra gündeme gelen birtakım ikiyüzlülükler de. Yani 3 saat uçtuğunuzda bulaşmayan virüs, tiyatro izlemeye giderseniz önünüz, arkanız boş da olsa bulaşıyor. Malazgirt anmasında bulaşmayıp 30 Ağustos kutlamalarında bulaşıyor.

SANAYİ DEVRİMİ

Çin mutfağıyla ilgili yazdığınız bölüm dikkat çekici….

Çok derinlikli bir kültür, farklı halklar var. Herkes yarasanın budundan kemirmiyor ya da yılan sote yapmıyor kitapta da söylediğim gibi. Sanayi devriminden sonra doğanın işleyişini bozan yapımız, korona virüsünün ortaya çıkışının temel nedenlerinden birisi. Ozon tabakası nasıl delindiyse, Giresun'da nasıl canlar yitirdiysek aynısı bu salgının ortaya çıkmasıydı. İnsan doğasına uymayan her türlü davranış, doğaya her türlü müdahale yeni hastalıklar ve salgınlar getiriyor.

Kahraman hekimlerimizi yetiştiren Cumhuriyet eğitiminin önemini de anladık bu süreçte değil mi?

Bu, bizi borçlandıran ve plansız yapılan şehir hastanelerinin değil cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tıp eğitime verilen önemin işareti bence. 1940'lı yıllarda yer alan hekimler, bugünkü profesörlerimizin hocalarının hocalarını yetiştiren kesim. Aydınlanmanın 2. kuşağında da bunun etkisi var.