Doğru bilinen yanlışlar Cahillikler Kitabı’nda

John Lloyd ve John Mitchinson tarafından yazılan, yirmi dokuz dile çevrilen Cahillikler Kitabı Alfa Yayınları’ndan çıktı.

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Cahillikler Kitabı'yla “hava atma yolculuğuna” hazır olun. Zira 77'si yeni toplam 279 bölümden oluşan kitapta gerçeğin gösterişli şaşasının karşısında cahilliğin karanlık, rutubetli köşelerinin üzerinde parlayan bir şey olduğunu göreceksiniz.

ARKA KAPAK

Dünyadaki en uzun dağın Everest olduğunu, en soğuk yerin kutuplar olduğunu sanıyorsanız, Japon balıklarının 3 saniyelik hafızaları olduğunu düşünüyorsanız ve hamam böceklerinin nükleer bir savaşı atlatabileceğine inanıyorsanız, henüz Cahillikler Kitabı'nı okumamışsınız demektir.

İlk çıktığı günden bu yana doğru bilinen kalıplaşmış bilgileri ve yaygın hataları çürüten Cahillikler Kitabı'nın bu genişletilmiş basımında, 77'si yeni toplam 279 bölüm bulunuyor.