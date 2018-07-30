Doğukan Manço’dan ‘Kültürde çok ciddi yozlaşma var’ açıklaması

Barış Manço'nun oğlu DJ Doğukan Manço, babasının eserlerinin yeni nesle tanıtılması için öncülük yapacağını söylerken, "Dolayısıyla eski zamanın müzikleri güzeldi, daha kaliteliydi. Bunu üzülerek söylüyorum, kültürde çok ciddi yozlaşma var" dedi.

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Doğukan Manço, Manavgat’ın Kızılağaç bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde DJ performansı sergiledi. Konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç isim, babası Barış Manço’nun eserlerinin yeni neslin aşina olduğu seslerle yeniden yorumlanması gerektiğini vurguladı. Manço, “Ben DJ’lik performanslarında babamın orijinal parçalarını çok çalıyorum. Böyle bir projenin öncülüğünü de ben yapacağım. Hatta yakında çıkacak projelerimden biri babama ait bir şarkı. Bakalım bir nabız ölçelim. İnsanların tepkisine göre arkası gelecek” dedi.

‘KÜLTÜRDE CİDDİ YOZLAŞMA VAR’

Müzikte üretimin daha kaliteli olduğunu anlatan Manço, “Üretim şartlar gereği gerçekleşiyordu. Ülkede kaos varsa üretim var demektir. Bu bir gerçek. Dolayısıyla eski zamanın müzikleri güzeldi, daha kaliteliydi. Bunu üzülerek söylüyorum, kültürde çok ciddi yozlaşma var, konuşmada var. Daha basit cümleler seçiyoruz vesaire derken müzikler de o şekilde gelişmeye başladı. Haliyle eski müzikler tercih ediliyor. Eski müziklerin eski halleri var ama yeni nesle tanıtmak için birazcık da yeni sound, yeni sesler kullanmak gerekiyor. Bu nedenle eski müziklerin elektronik versiyonları tutuyor” diye konuştu.

DHA