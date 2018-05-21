Doğukan Manço’ya pistte doğum günü sürprizi

DJ ve aranjör Doğukan Manço, 19 Mayıs'ta 37 yaşına girdi. Annesi Lale Manço Ahıskalı'nın "Her yıl 19 Mayıs bana çifte bayram" paylaşımı ile başlayan kutlamalar pistte devam etti.

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Müzikten sonra en büyük tutkusu olan drift yarışlarının antrenman parkuruna denk gelen doğum gününde hiç beklemediği bir sürprizle karşılan ağabey Manço, duygusal anlar yaşadı. Manço ailesi Doğukan Manço’nun elleriyle yaptığı drift arabası ’46’nın özel pastasını yaptırdı. Piste pasta ile giren Batıkan Manço ise ağabeyine ailesi adına sürpriz yaptı.

Lale Manço Ahıskalı’nın Doğukan’ın ilkokul arkadaşı, aynı zamanda Can Bonomo’nun da menajeri olan Ece Çelebioğlu’nun annesi pasta ustası Zehra Çelebioğlu’na yaptırdığı özel ’46’ pastası çok beğenildi. Şehir dışında olan Lale Manço Ahıskalı ve eşi Serdar Ahıskalı kutlamalara görüntülü arama ile katıldı.

‘YEMEYE KIYAMADIK’

Doğum günü kutlaması sonrası piste çıkan Doğukan Manço, “Çok büyük sürpriz ve motivasyon oldu, çok mutlu oldum,

’46’nın pastası da tam bir sanat eseri olmuş, önce yemeye kıyamadık” diyerek hem ailesine hem ekibine teşekkür etti.