Doğuştan iki kolu olmayan Alman korno sanatçısı Adana’da sahne aldı

Doğuştan iki kolu olmayan, eşsiz yeteneğe sahip Alman korno sanatçısı Felix Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile Adana'da sahne aldı.

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Doğuştan iki kolu olmayan ve sol ayak parmaklarıyla nota basarak klasik müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından kornoya nefes veren Felix Klieser, ‘Engel Tanımayan Sanat’ etkinliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda konser verdi.



Şefliğini Orhan Şallıel’in yaptığı konserde Klieser, Richard Strauss’un 1 Numaralı korno konçertosunu ve Franz Schubert tarafından yazılan 4 Numaralı ‘Trajik’ adlı senfoniyi çaldı.

Klieser, konserin sonunda salondaki sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. (DHA)