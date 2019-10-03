Doküman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre döküman mı, doküman mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘doküman’dır.
DOKÜMAN NE DEMEK: Belge
DOKÜMAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin döküman mı, doküman mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı doküman şeklinde olmalıdır.
döküman (Yanlış kullanım)
doküman (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Duruşma için gerekli dokümanları bulmak için arkadaşından yardım istedi.”