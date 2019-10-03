Doküman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre döküman mı, doküman mı?

Doküman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre döküman mı, doküman mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'doküman'dır. Döküman mı, doküman mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘doküman’dır.

DOKÜMAN NE DEMEK: Belge

DOKÜMAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin döküman mı, doküman mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı doküman şeklinde olmalıdır.

döküman (Yanlış kullanım)

doküman (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Duruşma için gerekli dokümanları bulmak için arkadaşından yardım istedi.”