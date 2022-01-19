Dolmabahçe Sarayı’ndaki tarihi çini sobalar restore edildi

Sarayların bodrumlarına kaldırılan çini sobalar, birer birer restore edilerek yeniden hayat buluyor. Dolmabahçe Sarayı'nın bodrum katında bulunan Çini Soba Atölyesi'nde 60 çinili soba, restore edildi.

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Osmanlı döneminden kalma çini sobaları yeniden hayata döndüren 35 yıllık çini soba ustası Halit Uçaroğlu, Dolmabahçe Sarayı’nda yer alan Çini Soba Atölyesi’nde geçmişi 150 yıla uzanan birbirinden değerli 60 çinili sobayı restore etti.

Uçaroğlu, 2005 yılından beri Çini Soba Atölyesi’nde değerli sobaları gelecek nesillere aktarırken, en son ise Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü’nün sobasının restorasyonunu tamamladı.

“ESKİ GÖRKEMLİ YILLARINA KOVUŞTULAR”

Halit Uçaroğlu, “Çini Atölyesi’ni 2005 yılında kurduğumuz zaman Milli Saraylar’ın, Dolmabahçe Sarayı’nın bodrum katında, haremin bodrum katında, selamlığın bodrum katında, hatta kasırlığın bodrum katında yüzlerce çini soba parçası ile karşılaştım. Bunların hepsi atık vaziyette ve dağınık haldeydi. Bir raf sistemi kurarak Milli Saraylar bünyesinde ne kadar çini soba parçası varsa hepsini atölyemize topladık. 2005 yılından itibaren 17 yılda 60 tane sobanın tekrar eski görkemli yıllarına kavuştuğunu söyleyebilirim” dedi.

“MECİDİYE KÖŞKÜ’NÜN SOBASINI RESTORE ETTİK”

Cerrahi bir titizlikle çalışan Uçaroğlu, “Ciddi bir emek ve restorasyon gerekiyor. Çünkü tarihinde yanarak deforme olmuş objeler bunlar, hasarlı halde bodrum katlara indirilmiş. Tarihi bir objeye dokunurken, onun altındaki çatlağını göremeyebilirsiniz. O yüzden özenle ve sabırla restorasyona başlayıp uzun bir süreçten sonra ortaya güzel şeyler çıkıyor. Bu çini sobamız Topkapı Sarayı Mecidiye Köşkü’nün sobası. Mecidiye Köşkü restorasyona girdiğinde sobamızın da bir restorasyon ihtiyacı vardı. Çünkü geçmiş tarihte yanarak kullanıldığı için hasarlı ve dağılmak üzereydi. Sobamızı sökerek itinalı bir şekilde atölyemize getirip, tekrar yeni baştan restorasyonunu ve kurulum aşamasını yaptık” diye konuştu. (İHA)



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