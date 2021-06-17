Dolmabahçe Sarayı’nın 119 yıllık halısı restore ediliyor

Milli Saraylar Başkanlığı’nın zengin halı koleksiyonunda yer alan 124 metrekarelik halı İstanbul Beşiktaş’taki Yıldız Şale’de restorasyona alındı.

Dolmabahçe Sarayı’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan halı, sarayda merasimlerin tertip edildiği Muayede Salonu’na ait.

Hereke Dokuma Fabrikası’nın Muayede Salonu’na özel olarak üretilen 119 yıllık halı, Avrupai tarzda dokunulan önemli örneklerden biri.

Türk düğümü ve pamuk çözgü tekniği ile dokunan halının boyu 14 metre, eni ise 8 metre. Halının en dikkat çeken detaylarından biri ise kabartma desenli olması.

“BU HALI 119 YILA TANIKLIK ETMİŞ”

Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, “Bu halı II. Abdülhamid döneminde Hereke İpek Dokuma Fabrikası’nda Avrupai tarzında kabartma dediğimiz şekilde dokunmuştur. Dolmabahçe Sarayı’nın muayede salonuna hastır. 119 yıllık tarihe tanıklık etmiştir. Halının bazı kısımlarında güneşten ve ışıktan dolayı aşınmalar söz konusudur. Bizler de bu halının onarımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

“1 TON AĞIRLIĞINDA”

4 ay önce restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyleyen Köksal, “Halının ağırlığı bir tona yakındır. 8 kişilik bir kadro ile onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Pandemi dolasıyla bu 8 kişilik ekibin aralıklı çalışmasına özen gösteriyoruz. 4 ay gibi bir süre içerisinde halının çalışmalarının tamamlanmasını planlıyoruz. Şu an için çalışmaların yüzde 50’sini tamamladık” diye konuştu. (DHA)

