Dolmabahçe Sarayı’nın restorasyonunda sona gelindi

İstanbul'un simge yapılarından Dolmabahçe Sarayı'nın dış bölümünde yer alan ve Saltanat Kapısı'nın da bulunduğu 770 metrelik orijinal duvarlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Nisan ayında başlatılan restorasyon çalışmaları, Ekim ayının sonunda tamamlanacak.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, duvarlarda yer alan tahrip olmuş bölümler belirlenerek, hasar görmüş ve çatlamış bölümlere özel enjeksiyonlar uygulanıyor. Dış sıvanın büyük bir bölümünde ise geleneksel bir harç karışımı olan Horasan harcı kullanılıyor.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saraylar Restorasyon Dairesi Başkanı Gökşen Yılmaz, “Çalışmamızın şu anda Horasan sıva dolgusunu devam ettiriyoruz. Ekim ayının sonuna doğru da çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Duvarlar orijinalinde ne ise, aynı şekilde projemizdeki gibi devam edecek. Sadece bakım ve onarımı gerçekleştirilmiş olacak, farklı bir şey ile karşılaşılmayacak” dedi.

Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı’nın 1856 yılında Sultan Abdülmecid döneminde inşa edildiğini hatırlatarak, “Sarayın dış bölümünde yer alan duvarlar, Topkapı Sarayı’nın aksine farklı bir şekilde yorumlanmış çevre duvarlarıdır. Zaman zaman Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanlığı olarak bakım ve onarım çalışmalarını yürütmekteyiz” diye konuştu.

Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli saraylarından biridir. Boğaziçi kıyısında yer alan saray, 19. yüzyılda Avrupa’nın en modern saraylarından biri olarak inşa edilmiştir.

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında, Dolmabahçe Sarayı’nın tarihi duvarları, geçmişteki ihtişamını yeniden kazanacak. (DHA)