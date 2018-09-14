Dolunay Soysert perişan!

Yer aldığı film ve dizilerde çocuklarının peşinde koşan ve onları arayan bir anne karakteri çizen Dolunay Soysert yer aldığı son filmde de benzer bir role büründü.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dolunay Soysert, Bücür'de (Sevim) kayıp oğlunun peşinde perişan! Soysert, Umut Kırca'nın yeni filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. Filmde, oğlunu arayan bir anneyi canlandıran Soysert, bu kısa ama hüzünlü rol için heyecanlı olduğunu söyledi. Film, küçük siber uzman Umut'un (Berat Efe Parlar) ailesini bulmaya çalışırken İstanbul'u birbirine katmasını konu alıyor.

Filmin kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli ve Durul Bazan var. Filmin görüntü yönetmeni ise Vedat Özdemir. Yönetmenliğini Umut Kırca'nın üstlendiği, senaryosu Yaşar Arak ve Ömer Pınar'a ait “Bücür” 21 Eylül'de sinemalarda!