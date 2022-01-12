Don’t Look Up, Netflix’in en başarılı ikinci filmi oldu

Don't Look Up, Netflix listelerinde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor ve yayın akışı platformunun en başarılı ikinci filmi olarak imza atıyor.

Sozcu.com.tr

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Film, 2-9 Ocak haftası boyunca dünya çapında 58.2 milyon saat izlendi. Bu, 24 Aralık’ta çevrimiçi olarak çıkışından bu yana toplam izleme saatini 321.520.000 saate çıkardı ve Bird Box’ı (282.020.000 saat) geride bıraktı.

Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio’nun başrollerini paylaştığı; aynı zamanda Timothée Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill ve Cate Blanchett’ın da rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Adam McKay oturuyor.

Netflix’in merakla beklenen filmi, Red Notice’in ilk 28 gününde 364.020.000 saatlik başarısını da zorlayacak gibi görünüyor.

Filmin başarısıyla ilgili düşüncelerini tweet atan McKay, filmin aldığı izleme sayılarını karşısında tam anlamıyla şaşkına döndüğünü yazdı.

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