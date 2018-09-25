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‘Dönüşüm’ sergisinin geliri Böbrek Vakfı’na
‘Dönüşüm’ sergisinin geliri Böbrek Vakfı’na
Ressam Osman Yılmazer’in ‘Dönüşüm’ sergisinin açılışı önceki akşam Conrad İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşti. Aslı Özdemir, Nisa Taşyar küratörlüğündeki açılışta 29 eser sanatseverlerle buluşarak sergiden edilen gelirin bir kısmı Türk Böbrek Vakfı’na bağışlandı.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 25 Eylül 2018 - 14:08

Conrad İstanbul Bosphorus sponsorluğundaki açılışta ziyaretçiler gerçekleşen dans gösterisiyle keyifli anlar yaşadı. İnsanın içindeki ruhsal dönüşümü anlatan sergideki eserler insanın içsel yolculuğunu sembolizmle birleşmesiyle ortaya çıktı. Maddenin yoğun olduğu dünyada manevi tatları hissettirmeyi temel alan Dönüşüm sergisi, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sergiyi iş, sanat ve cemiyet hayatından ziyaret edenler arasında Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Zülal Tatlıcı, Narin Akçelik, Ali Kemal Altun, Ayşe Kalkavan, Arzu Kunt, Arzu Ermiş, Şeval Ermiş, Ayşegül Tuncer, Aytül Temiz, Betül Demir, Can-Eda Albayrak, Eda Erdoğan, Eda Eren, Oğuz-Elçin Dağlaroğlu, Fatma Aydoğdu, Gül Ergi, Halenur Gümüş, Işıl-Faruk Donat, Mustafa Yabaş, Nilüfer Batur, Oya Onat, Özge Çelikbilek, Pelin Karakaş Kaplan, Seydi Yapışlar, Osman Nuri Küçük, Simla-Emre Özbudak, Berna Has gibi isimler vardı.

Sergi 4 Ekim 2018 tarihine kadar Conrad İstanbul Bosphorus'ta ziyaretçilere açık olacak.

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