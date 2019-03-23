Dorock XL’daki bir konser daha iptal!

Kalben ve Nil Karaibrahimgil'den sonra Büyük Ev Ablukada grubu da kadına yönelik şiddet uygulanan Dorock XL'daki konserini iptal etti.

Bir güvenlik görevlisinin kadın müşteriyi feci bir şekilde darp ettiği Beşiktaş’taki Dorock XL’a tepki büyüyor. Dün başarılı sanatçılar Kalben ve Nil Karaibrahimgil, daha önce yapılması planlanan konserlerini iptal ettiklerini duyurmuştu. Sosyal medyadan da diğer sanatçılara yönelik de “Kadına yönelik şiddet uygulanan bu mekanda sahne almayın” çağrısı yapılmıştı.

“UMUTSUZLUĞA ALIŞMAYIP…”

Bu çağrıya uyan gruplardan birisi de Büyük Ev Ablukada oldu. Bartu Küçükçağlayan ve Cem Yılmazer tarafından kurulan grup, Twitter hesabından “6 Nisan Dorock XL konserimizi çalmıyoruz. Umutsuzluğa alışmayıp yataklara küs girmiyoruz” açıklamasında bulundu.