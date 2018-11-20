Dostlar Tiyatrosu 50’inci yılına ustalarla ‘Merhaba’ diyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

60. sanat yılını kutlayan usta sanatçı Genco Erkal'ın hem uyarladığı, hem yönettiği, hem de rol aldığı yeni oyunu ‘Merhaba’, kuruluşunun 50. yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. İlk kez geçtiğimiz Eylül ayında New York'ta sergilenen müzikli oyun ‘Merhaba’, Genco Erkal'ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşuyor. ‘Merhaba’ tiyatroseverleri, edebiyat aleminin bu beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkaracak. Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü, kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğimize ışık tutacaklar. Genco Erkal yeni oyununun, üzerimize sinen umutsuzluğu silkeleyen bir tür moral aşısı işlevi görmesini umut ediyor.

FAZIL SAY’IN BESTELERİ DE VAR

Müzikli bir gösteri olan ‘Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendiriliyor. Sahne tasarımını Cihan Aşar'ın, giysi tasarımını Özlem Kaya'nın, ışık tasarımını Hakan Özipek'in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstleniyor.