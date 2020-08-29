Dövüş sporcusu Seda Duygu Aygün’den kadınlara tavsiye: Kick Boks öğrenin

O sporcu anne-babanın sporcu kızı... 32 karşılaşmaya çıkan ve 28 galibiyeti bulunan Dünya Şampiyonu Aygün, hem kariyerinden bahsetti, hem de son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarına dikkat çekti...

Eskişehirli Seda Duygu Aygün (37), anne ve babasının açtığı spor salonunda 3 yaşından beri tekvando, boks ve Kick Boks sporları yapıyor. Kick Boks milli takım antrenörü de olan Aygün, profesyonel kariyerinde 32 karşılaşmaya çıktı ve 28 galibiyeti bulunuyor. Türkiye'de ise namağlup sporcu unvanını koruyan Aygün, kadınların şiddete maruz kalmaması için mutlaka Kick Boks sporu öğrenmelerini tavsiye etti.

13 yıldır Eskişehir Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Aygün, “Spora 3 yaşımda tekvandoyla başladım. Babam da tekvando da dünya şampiyonu olmuş, ayrıca Kick Boks Federasyonu Profesyonel Başkanı. Annem Kick Boks'ta Kick Light'ın Teknik Komite Kurucusu ve Başkanı. Aileden sporcuyum” dedi.

ÖMRÜM YETTİĞİNCE DÖVÜŞECEĞİM

Dünya Kick Boks Federasyonu Konsey üyesi de olan Aygün, “Tekvando da dünya ikinciliğim, boksta Avrupa ikinciliğim var. Kick Boks'ta 4 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğum var” diyerek şöyle devam etti:

“62 ülkenin katıldığı şampiyonada dünya ülkeleri beni ayakta alkışlamıştı. O şampiyonayı unutamam. İstiklal Marşı'nı arka arkaya okutup bayrağımızı göklere çektirdim. Bu en güzel anım.” Pandemide de çalışmalarını bırakmadığını söyleyen Aygün, “Köy evimizde çalışmalarımı sürdürdüm. Ömrüm yettiğince dövüşeceğim. Kendi yetiştirdiğim sayısız Türkiye şampiyonu sporcum var” dedi. Dünya şampiyonu sporcu, artan kadına karşı şiddet olaylarıyla ilgili de şunları söyledi:

ÖZGÜVEN VE KONTRATAK İÇİN

“7'den 70'e bütün kadınlar özgüvenleri ve ataklara karşı kontratak sağlamak için Kick Boks yapmalı. Şu an kadın sporcu sayımız erkek sporcularımıza denk durumda. Çoğunluğu da evli. Kendini savunmak isteyen kadınlarımıza Kick Boks'u tavsiye ediyoruz.”