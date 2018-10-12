Dr. Banu Çiftçi’den ilk kitap: ‘Hamilelik ve Doğum’

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Yalın dili ve anlaşılır anlatımıyla herkesin yararlanabileceği Dr. Banu Çiftçi'nin ilk kitabı, bebeğin gelişim evrelerinden beslenmeye, düzenli egzersizlerden güzellik, bakım ve estetik uygulamalara, doktor kontrollerinden endişe yönetimine kadar çok yönlü, geniş bir alanda anne adaylarına rehberlik etme amacı güdüyor. Kitap, gebelik ve doğum ile ilgili akıllardaki sorulara cevap veriyor.

Sahraaltı Afrika'da gönüllü doktor olarak çok sayıda hastayı muayene ve ameliyat eden Çiftçi, hazırlamış olduğu ilk kitabının yanı sıra e-bülten, YouTube kanalı ve mobil telefon uygulaması ‘Op. Dr. Banu Çiftçi'yle Hamilelik’ ile de anne adaylarının sağlıklı ve bilinçli bir gebelik ve doğum süreci geçirmelerine yardımcı oluyor.