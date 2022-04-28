Dr. Strange filminin yıldızı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmekle suçlanıyor

Marvel'in Doctor Strange filminde Benedict Cumberbatch ile birlikte rol alan İngiliz aktris Zara Phythian ve eşi, cinsel istismar suçlamalarının hedefinde...

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Marvel’in Doctor Strange filminde Benedict Cumberbatch ile birlikte rol alan İngiliz aktris Zara Phythian, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere 14 suçlamayla yargılanmaya başlandı.

İngiltere’nin Nottinghamshire kentinde görülen mahkemede, 36 yaşındaki Phythian ve eşi 59 yaşındaki Victor Marke suçlamaların hedefinde. Mahkemedeki suçlamalara göre, Hollywood yıldızı, 13 yaşındaki bir kızın içeceğine hap attıktan sonra ona cinsel istismarda bulunup, görüntüleri kaydetmekle suçlanıyor.

Çiftin, en sevdikleri porno sahnelerini yeniden canlandırmak amacıyla küçük çocuğu istismar ettiği iddiaları da mahkeme belgelerinde yer aldı. 13 yaşındaki küçük kızın defalarca cinsel istismara maruz kaldığı da öne sürülüyor.

Mağdur kız çocuğu mahkemede yaptığı açıklamada, “Yanlış olduğunu biliyordum ama bu durumdan nasıl çıkacağımı ya da bir şey söyleyeceğimi bilmiyordum” dedi.

Olayın 2005 ve 2008 yılları arasında Arnold’da dövüş sanatları eğitmenleriyken gerçekleştiği iddia edildi. 13 yaşındaki kız çocuğunun ayda bir veya iki kez’ tacize uğradığı da mahkeme kayıtlarında yer aldı.

Pythian ve Marke mahkemede iddiaları reddetti.

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