Dronla boş kalan İstanbul görüntüleri

Dünyanın en köklü ve büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’un her yeri tarihi mirasla, her köşesi hikayelerle dolu. Gezi yazarı Şenay Akkurt, duayen gazeteci Coşkun Aral’la birlikte İstanbul’un boş sokaklarını paylaşırken; teknoloji yazarı Timur Akkurt da şehirden görüntüler aldı.

Coşkun Aral, Şenay Akkurt ve Timur Akkurt, corona virüsünden dolayı herkesin evlerine çekilip kendini karantinaya aldığı şu günlerde, İstanbul’un boş sokaklarını görüntüledi.

Şenay Akkurt’un YouTube’ta yayınlanan “Hayat Bana Güzel” İstanbul özel bölümü için Coşkun Aral konuk olan Aral, boş İstanbul çekimleri esnasında yaşadıklarını “Mesleğe ilk başladığım yıllarda karanlık odalarda siyah beyaz fotoğrafı çıkartmak için saatler harcardık. Şimdi bu dronlarla inanılmaz görüntüler alabiliyoruz. Hele ki sahne İstanbul ise, ortaya daha da güzel şeyler çıkıyor. Dron bile şaşırdı milyonları barındıran Istanbul'un bomboş sokaklarına” dedi…

