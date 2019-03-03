DT sahnesinde “hayalet” var

Susan Hill’in 1983’te yazdığı, 1987’de tiyatroya uyarlanan gerilim romanı “Siyahlı Kadın”, Ankara Devlet Tiyatrosunca Akün Sahnesi’nde sergileniyor. Sıra dışı şekilde başlayan oyun, ses ve ışık efektlerinin yanı sıra gerilim unsurları barındıran dekoru ve sürprizli akışıyla seyirciye farklı bir deneyim yaşatıyor. Hikayenin temelinde, toplumsal baskı nedeniyle evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuğundan vazgeçmek zorunda kalan kadının acıları yer alıyor. Çocuğu ve kendisi öldükten sonra kadının hayalet olarak ortaya çıkması, oyunun gerilim grafiğini yükseltiyor.

Yönetmenliğini Mesut Turan’ın yaptığı eserde, Erdinç Doğan ve Kutay Sungar performanslarıyla dikkati çekerken, “Siyahlı Kadın” karakteri Nazlı Özdemir’de vücut buluyor. Taşıdığı gerilim unsurları nedeniyle 13 yaş üstü sınırlaması uygulanan oyun, kalp ve epilepsi hastalarıyla hamilelere de önerilmiyor.

‘SEYİRCİ ETKİLEYİCİ BULDU’

Yönetmen Mesut Turan, Siyahlı Kadın’ın dünyada en uzun sergilenen oyunlar arasında üçüncü sırada bulunduğunu söyledi. Oyunu, “Acı ve kederle yüklü, duygusal yanı olan, korku ögeleriyle dolu trajik bir hayalet hikayesi” olarak özetleyen Turan, korku ve gerilim unsurları taşıyan böyle bir hikayenin ilk kez DT sahnesinde izleyicilerle buluştuğunu vurguladı. Turan, “Teknik imkanlarımızla ışıktı, efekti, sesti, müziklerimizdi, dekordu, tüm ekiple beraber istediğimiz, güzel bir çalışma çıkardık. Seyircilerimiz de çok beğeniyor, etkileyici buluyor.” dedi.

‘KORKUDAN SIÇRAYANLAR OLDU’

İzleyiciler arasında korkanlar hatta yerinden sıçrayanlar olduğunu anlatan Turhan, “Seyirci ilk defa böyle bir şey deneyimliyor. Gülüşmeler de oluyor çünkü yanındaki zıplayınca ya da kendi korkunca gülmek gibi psikolojik bir etkisi de oluyor” diye konuştu.