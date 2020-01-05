DT’deki krizden eski bakanın eşi de etkilendi

Devlet Tiyatroları'nda (DT) 300 sözleşmeli sanatçı ve yardımcı personelin görevine son verilmesinin yankıları sürüyor. Depremden Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar’ın sanatçı eşi Serap Sağlar da etkilendi. Sağlar’ın yönettiği “Gellert Tepesinde Düş ve Gerçek’’ adlı oyunun baş rol sanatçısının da işine son verilince, oyun sahneden kaldırıldı.

DT’de deprem yaşanıyor. 300 sözleşmeli sanatçı ve yardımcı personelin görevine son verilince bazı tiyatro oyunları sahneden kaldırıldı. Depremden Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar'ın sanatçı eşi Serap Sağlar da etkilendi. Serap Sağlar'ın yönettiği “Gellert Tepesinde Düş ve Gerçek'' adlı oyunun başrol oyuncusunun da işine son verildi. Bunun üzerine Ankara Ziraat Sahnesi’nde sergilenen oyun sahneden kaldırıldı ve “Teknik bir aksaklık” gerekçesi gösterildi.

DT'nin Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Samsun, Van, Bursa, Antalya ve Mersin'de görevli sözleşmeli tiyatro sanatçıları ile, ışıkçı, dekorcu, kuaför, terzi gibi süreli sözleşmeli personelinden oluşan yaklaşık 300 kişinin işine “Sarı zarf gönderilerek” son verildi.



148 LİRA ALIYORLARDI

İşten çıkarma konusunda herhangi bir gerekçe gösterilmezken, sanatçı ve yardımcı teknik personele verilen ‘Sarı' zarfların içindeki resmi yazıda, “Yapılan değerlendirme sonucu çalıştırılmanız uygun görülmemiştir'' denildi. İşlerinden olan sanatçılar “Hiçbir gerekçe gösterilmeden işimize son verildi. 300 kişi arasında 15-20 yıllık kurum personeli de var'' dediler.

Devlet tiyatrolarında süreli sözleşmeli personel olarak çalışan tiyatro sanatçılarına gösterimde bulundukları gün başına en fazla 148 lira ücret ödendiği aynı gün üç oyunda birden oynayan sanatçılara dahi bu ücretin uygulandığı da bildirildi.