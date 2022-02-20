Dua Lipa, para konusunda anlaşmazlığa düştüğü menajerini kovdu

İngiliz müzisyen Dua Lipa, para konusunda anlaşmazlığa düştüğü menajerini kovdu.

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Son dönemin gözde şarkıcılarından Dua Lipa, para konusunda anlaşamadığı menajeri ve ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı.

2013’ten beri Londra’da bulunan Tap Management ile çalışan ve milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atan 26 yaşındaki şarkıcının kazancıyla ilgili bir anlaşmazlık sonrasında bu kararı aldığı belirtildi.

Dua Lipa’nın geçen hafta bu talebini Tap Management yetkililerine söylediği ve çalışanların adeta şaşkına döndüğü belirtildi. Dua Lipa’nın yaptığı birçok anlaşma ve reklam kampanyasından çok ciddi bir kısmının şirket tarafından kesintiye uğradığı da ortaya çıktı.

3 kez Grammy ödülü kazanan ve Warner Music bünyesinde albüm çalışmalarına devam eden Dua Lipa şu an Yves Saint Laurent, Evian ve Versace gibi markaların yüzü olarak para kazanıyor.

Instagram üzerinden 79 milyondan fazla takipçisi olan Dua Lipa’nın menajeri Ben Mawson, “Bu bizde şok etkisi yarattı. Fakat maalesef ne zaman işin içine para girse anlaşmazlık olur. Bir süredir gerilim vardı zaten” dedi.

2020 yılında yaklaşık 22 milyon dolar gelir elde eden Dua Lipa, 2021’de 50 milyon dolar kazandı. Öte yandan Dua Lipa’nın babası Dukagjin’in menajerlik görevini üstleneceği kaydedildi.

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