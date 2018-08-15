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Dua Lipa, Türkiye’deki ilk konserini verdi
Dua Lipa, Türkiye’deki ilk konserini verdi
‘Live in Concert’ serisi kapsamında birbirinden ünlü dünya starlarına ev sahipliği yapan Regnum Carya dün akşam, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa’yı ağırladı. Türkiye'de ilk defa konser veren Lipa konserine "Merhaba Antalya" diyerek başladı.
Kültür Sanat 15 Ağustos 2018 - 16:06

Müzik listelerini altüst eden güzel yıldız Dua Lipa, Türkiye'deki ilk konserini, dün gece Antalya’da verdi. Bir buçuk saat sahnede kalan Dua Lipa’yı yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin müziksever izledi. ‘Merhaba Antalya' diyerek konserine başlayan Lipa'ya sahnede dansçıları da eşlik etti. Konser sonrasında düzenlenen after party'de ise son dönemin en başarılı DJ'leri arasında gösterilen Mahmut Orhan setin başına geçti.

1534331042_regnum_dualipa3Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover’layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify’da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017'nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu.

1534331042_regnum_dualipa5Adele'den bu yana İngiltere'nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan güzel yıldızın klipleri YouTube’da 1 milyar kez görüntülenmişti. ‘New Rules' ve son single'ı ‘IDGAF’ ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri’nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı.

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