Dua Lipa’ya “Levitating” nedeniyle dava

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 2020 yılında yayınladığı hit şarkısı Levitating yüzünden mahkemelik oldu. Artikal Sound System isimli müzik grubu, şarkının kendi eserlerinden alındığını iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

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Billboard’un haberine göre, Floridalı reggae grubu Artikal Sound System, ünlü pop şarkıcısı Dua Lipa’nın Levitating şarkısının, kendilerinin 2017’de yayınladıkları Live Your Life’a çok benzediğini söylüyor. Los Angeles Federal Mahkemesi’ne başvurarak şikayette bulunan grup, Levitating şarkısının orijinal olmadığını ve intihale maruz kaldıklarını iddia ediyor.

2012’de kurulan grup, ünlü şarkıcı dışında, Lipa’nın şirketi Warner Record’u da sanık olarak seçti. Zararlarına ek olarak Levitating şarkısından da kar talep ettiler.

Dua Lipa ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.

Live Your Life şarkısı, Spotify’da yer almıyor ama YouTube ve SoundCloud’da oldukça popüler. Levitating ise Spotify’da 446 milyon kez dinlendi.

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