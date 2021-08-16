Duayen Gazeteci Uğur Dündar’ın imza gününde izdiham

Aydın’ın Didim Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen Altınkum Yazarlar Festivalinde okurlarıyla buluşan SÖZCÜ'nün usta yazarı gazeteci Uğur Dündar, saat 03.00’e kadar okurlarına kitap imzaladı. Dündar, tam 7 saat boyunca okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

LATIF SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Usta gazeteci Uğur Dündar, Didim'de okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festival alanında izdiham yaşandı. Uzun kuyruklar oluşturan ve sabırla bekleyen okurlarına kitaplarını imzalayan Dündar, “Sabahın 03.00’üne kadar 7 saat boyunca imza kuyruğunda bekleyerek bizlere muhteşem bir gece yaşatan değerli Didimli kitapseverlere sonsuz teşekkürler” diyerek kitap gelirleriyle Vefa Lisesi öğrencilerine burs verdiğini hatırlattı.

Duayen gazeteci, virüsle savaşırken şehit düşen hekimlere başta olmak üzere sağlık çalışanlarına ithaf ettiği son kitabı “İnan Kardeşim Kazanacağız” başta olmak üzere tüm kitaplarını okurları için imzaladı.