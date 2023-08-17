Duayen sunucu Sir Michael Parkinson 88 yaşında yaşamını yitirdi

Muhammed Ali, John Wayne, Tom Cruise, Madonna ve Sir Paul McCartney gibi yıldızlarla yaptığı söyleşi programı "Parkinson" ile ünlü olan İngiliz televizyon sunucusu Sir Michael Parkinson hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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88 yaşında hayatını kaybeden sunucu Michael Parkinson’un ailesi perşembe sabahı BBC’ye yaptığı açıklamada, ünlü ismin “huzur içinde” öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, “Kısa bir hastalıktan sonra Sir Michael Parkinson, dün gece evinde ailesiyle birlikte huzur içinde vefat etti. Aile, kendilerine mahremiyet ve yas tutmaları için zaman verilmesini istiyor.” dedi.

BBC’ye göre, Parkinson, BBC’ye göre 1935’te İngiltere’nin Yorkshire kentinde doğdu ve gazeteci olmadan önce İngiliz ordusunda görev yaptı.

“Parkinson” programı ilk kez 1971’de BBC’de yayınlandı ve 11 yıl sürdü.

Sohbet programına ev sahipliği yaptığı süre boyunca Parkinson, yüzlerce yıldızla röportaj yaptı.

Konuk ettiği önemli kişiler arasında Muhammed Ali, Tom Hanks, David Bowie, Victoria ve David Beckham, Will Smith, Gwyneth Paltrow ve George Clooney yer alıyor.

2008’de Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilen Parkinson’a saygı duruşunda bulunan BBC Genel Direktörü Tim Davie, sunucuyu “sohbet şovunun kralı” olarak nitelendirdi ve Parkinson’un “tüm sunucular ve ardından gelen şovlar için formatı belirlediğini” söyledi.

Davie, “20. yüzyılın en büyük yıldızlarıyla röportaj yaptı ve bunu halkı büyüleyecek bir şekilde yaptı. Michael sadece soru sormakta parlak değildi, aynı zamanda harika bir dinleyiciydi” diye ekledi.

Parkinson, 2013 yılında prostat kanseri tedavisi gördü ve 2015’te iyileştiği duyuruldu. Özel hayatında da 1959’da evlendiği eşi Mary Parkinson’dan Andrew, Nicholas ve Michael Jr. isimli üç çocuğu bulunuyordu.

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