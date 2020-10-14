Duayen tiyatrocu Dilek Türker: Devlet desteği kesilen devlet sanatçısı olarak yoluma devam ediyorum

Tiyatro Ayna'nın kült oyunlarından biri olan Mustafa Kemal'le Bin Gün-Latife oyunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 19 yıldır oyunda oynadığını belirten Dilek Türker, “Devlet desteği kesilen devlet sanatçısı olarak yoluma devam ediyorum, oyunu her yaştan kişiler gelip izlemeli. Oyuna başladığımda doğan çocuklar bugün 19 yaşında” diye konuştu.

İBB, Türk tiyatrosunun efsane isimlerini, “Sahnede Bir Hayat” projesi ile izleyiciyle buluşturuyor. Her biri 40 yılı aşkın süredir tiyatro sahnesinde olan usta oyuncular, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda her akşam başka bir gösterimle sahneye çıkacak. 15 oyunun yer alacağı proje, Ekim ayı boyunca sürecek.

19 YILDIR AYNI OYUN İLE SAHNELERDE

Oyunlar arasında en dikkat çekenlerden biri olan Mustafa Kemal’le Bin Gün-Latife oyunu, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, Cumhuriyet Bayramı haftasında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. 19 yıldır sahnede bu oyunu sergileyen duayen tiyatrocu Dilek Türker, “Oyunumuza gençlerimizi, tüm tiyatro severleri, Cumhuriyet severleri bayraklarıyla birlikte bekliyoruz. Gelin hep birlikte bu güzel haftada hem Cumhuriyet’imizin kuruluşunu kutlayalım hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü eşi Latife Hanım’ın ağzından dinleyelim” diye konuştu.

OYUNA BAŞLADIĞIMDA DOĞAN ÇOCUKLAR BUGÜN 19 YAŞINDA

Türkiye'de ve dünyada da defalarca oynanan oyunun en önemli özelliklerinden birinin de Atatürk'ün insani yönünü göstermesi olduğunu kaydeden Türker, “Devlet desteği kesilen devlet sanatçısı olarak yoluma devam ediyorum, oyunu her yaştan kişiler gelip izlemeli. Oyuna başladığımda doğan çocuklar bugün 19 yaşında” diye konuştu.

KUTU/// OYUN ÖZETİ

Hayatını kaybettiği 1975 yılına kadar Mustafa Kemal’le olan evliliklerini bir sır olarak saklayan Latife Uşakizade Hanımefendi’nin ağzından bir Mustafa Kemal öyküsüdür. Bir milletin ayağa kalkış öyküsüdür. Latife, bu öykünün içinde Paşa’ya aşık bir genç kadındır. Köklü bir ailenin asi kızı gibi dursa da, birkaç yabancı dili ana dili gibi konuşan, piyano çalan, kendinden emin, etkileyici bir genç kadındır Latife. Mustafa Kemal de onu sevmiştir. Ama Atatürk, Latife Hanım’a duyduğu sevginin yanı sıra, milletine aşıktır. Millete duyulan bu aşk, ülkeye duyulan bu aşk, kolay kolay başka aşklara izin vermez. Nezihe Araz'ın güçlü kalemi, Dilek Türker’in incelikli oyunculuğuyla birleşince, gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız bu tiyatro oyunu ile büyüleniyorsunuz.

İŞTE FESTİVALDE YER ALACAK İSİMLER

Toplam 15 oyunun yer alacağı gösterimlerde usta oyuncular Ali Poyrazoğlu, Altan Erkekli, Attilla Olgaç, Dilek Türker, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Genco Erkal, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Haldun Dormen, Melek Baykal, Nevra Serezli, Nilgün Belgün, Nuri Gökaşan, Oya Başar, Rutkay Aziz, Suna Keskin, Şener Şen ve Yılmaz Gruda, rol arkadaşlarıyla birlikte sahnede olacak.

PANDEMİDEN ETKİLENEN TİYATROLARLA DAYANIŞMA

İBB’nin, pandemiden en çok etkilenen sanat dallarından olan tiyatrolar ile dayanışma içerisinde olmak için başlattığı “Sahnede Bir Hayat” serisinin tüm bilet gelirleri, usta tiyatrocuların olacak. Oyunların biletlerine, Şener Şen’in Zengin Mutfağı oyunu için Mobilet, diğer tüm oyunlar için Biletix üzerinden ulaşılabilecek.

“Sahnede Bir Hayat” tiyatro gösterim programı şöyle:

14 Ekim, Çarşamba Ahududu / Suna Keskin – Melek Baykal

17 Ekim, CumartesiAsi Kuş- Aşk İki Kişilik Bir Devrimci Örgüttür / Ali Poyrazoğlu

18 Ekim, Pazar Ağaçlar Ayakta Ölür / Nevra Serezli – Nuri Gökaşan

19 Ekim, Pazartesi1984 / Rutkay Aziz – Taner Barlas

20 Ekim, SalıHoş Geldin Boyacı / Erdal Özyağcılar

21 Ekim, Çarşamba Zengin Mutfağı / Şener Şen

22 Ekim, Perşembe Aşk Ve Komedi / Nilgün Belgün

23 Ekim, Cuma Kibarlık Budalası / Haldun Dormen – Göksel Kortay – Hakan Altıner

24 Ekim, Cumartesi Yaşamaya Dair / Genco Erkal

25 Ekim, Pazar Evliliğin Hâlleri / Yılmaz Gruda

26 Ekim, Pazartesi Mustafa Kemal'le Bin Gün “Latife” / Dilek Türker

30 Ekim, Cuma Karanlıkta Komedi / Attilla Olgaç

31 Ekim, CumartesiPlastik Aşklar / Oya Başar