Dubai’de sergilenen Michelangelo’nun Davut heykeli sanat dünyasını karıştırdı

Dubai Expo'da sergilenen Davut heykeli sanat eleştirmenlerinin ve diplomatların gündemine oturdu. Michelangelo'nun ünlü eserinin bir kopyasının sergilendiği etkinlikte, heykelin bazı bölgelerinin kapatılması tartışmalara neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Michelangelo’nun Davut heykelinin 3D kopyası, Dubai Expo’da sergilenmek üzere ülkeye getirildi; ancak sergi alanına yerleştirilirken organizatörlerin Müslüman kültürüne saygı göstermek için heykelin kalçalarını ve cinsel organını kapatması tartışmaları da beraberinde getirdi.

İtalyan gazetesi La Repubblica’ya göre, Expo çalışanları, muhafazakar Müslümanları rahatsız etmeden Rönesans başyapıtının 5 metre uzunluğundaki kopyasını nasıl sergileyebilecekleri konusunda sorunlar yaşadılar.

MICHELANGELO ESERİNE SANSÜR

Organizatörler, heykeli Floransa’daki evinde sergilediği gibi tam olarak göstermek yerine, bir kattan başlayan ve bir üst kata kadar uzanan sütun ve camdan yapılmış bir kutuya yerleştirdiler. Organizatörler, üst kattaki ziyaretçilerin sadece heykelin başını ve omuzlarını görebileceğini ve heykelin alt bölgelerinin alt kattan görülebildiğini, bu alanın sadece VIP’lere ve diplomatlara açık olduğunu söyledi.

Fuarda çalışan bir kaynak La Repubblica’ya verdiği demeçte, “Heykelin üzerine iç çamaşırları koymayı ya da hepsini değiştirmeyi bile düşündük ama çok geçti. Çıplak bir adam heykeli getirmenin bir hata olduğunu çok geç anladık” dedi.

İtalyan sanat eleştirmeni Vittorio Sgarbi ise İtalyan heykeli ile ilgili kararı “garip ve gülünç” olarak niteledi. Adnkronos haber ajansına konuşan Sgarbi, “Bu, putperest bir tema değil, İncil’deki bir tema; bu nedenle Dubai Expo’nun Michelangelo’nun eserinin bir bölümünü kapatması, onların din ve kültürlerine boyun eğmek anlamına geliyor” dedi.

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