Düğün Dernek 2 Sünnet nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları

Düğün Dernek 2 Sünnet nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları

Düğün Dernek 2 Sünnet filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. 2015 yılında vizyona giren Düğün Dernek 2 Sünnet filmi 6 milyon kişi tarafından izlendi. Film hakkındaki detaylı bilgi haberimizde...

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas’ta ve Erzincan’da yapıldı. Çekimler için Erzincan’ın Kemaliye ilçesi seçildi.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİNİN KONUSU

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır.

Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİNİN OYUNCULARI

Düğün Dernek 2 Sünnet filminin başrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşıyor. Kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimler ise Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.