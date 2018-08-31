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Duhan Demirci’den yeni single
Duhan Demirci’den yeni single
Sinestezya grubu beraberinde solo müzik projesini de ilerleten Duhan Demirci’nin yeni çalışması “Derin Yerler” müzikseverlerle buluştu.
Kültür Sanat 31 Ağustos 2018 - 17:32

Duhan Demirci, yeni single’ıyla bir süredir aklını kurcalayan ve kendisini rahatsız eden sorunları müzikle dışavurdu. Şarkı; kendini ve hayatı anladığını öngörerek, belirlediği hedeflere ulaşmaya çalışan kişilerin yeterli bilgiye sahip olsalar bile sürekli planlar yapıp harekete geçmemesi üzerine kurgulandı.

Demirci, projesini şöyle tanımladı:

“Aynı yerlerde aynı konuşmalar sürekli tekrar ediyor. Çoğu kişi de bu kısır döngünün farkında değil. Bu döngünün içine ben de dahildim ve bu şarkı döngüyü kırmak için ilk adımım.”

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