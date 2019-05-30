Duman, Ezhel, Ben Fero ve Hey Douglas aynı sahnede

Türk rock tarihine adını altın harflerle yazdıran Duman, karşı-kültür ve Anadolu kent yaşamını kaynaştıran şaşırtıcı derecede taze lirik tarzı ile Türkiye’de hip-hop/trap kültürünün önde gelen temsilcisi Ezhel ile aynı müziğin yeni nesil yükselen ismi Ben Fero, 70’li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen, farklı tarzı ve sahne başarısı ile ciddi bir kitleye sahip olan Hey Douglas Enter The Music Fest'19’un konukları olacak.

DJ Sisters’ın performansı ile açılacak olan Enter The Music Fest’19, DJ Ali Taş’ın ardından alternatif müziğin trend isimlerinden Nova Norda, Slang, Emir Yargın ve Düş Dünya konserleri ile ısınacak.