Duman, maNga ve Adamlar aynı sahnede

FOX'un geçtiğimiz yıl 10 bin 000'i aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği gençlik festivali FOXFest, bu yıl 7 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. Türkiye’nin en sevilen rock gruplarından Duman, Türk alternatif rock müziğinin öncü gruplarından maNga ve Türk rock müziğinin kendine has grubu Adamlar'ın sahne alacağı festivalin hazırlıkları son hız devam ediyor.

FOXFest'te konserlerin yanı sıra; sevilen ekran yüzleri ile söyleşiler ve Sadri Alışık Kültür Merkezi iş birliğinde oyunculuk eğitimleri ile deneme çekimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca ESpor turnuvası katılımcılarla buluşacak.