Dumlupınar şehitleri anılıyor

Dumlupınar, bundan tam 66 yıl önce İsveç bayraklı Naboland gemisiyle çarpışmış ve 81 denizci şehit olmuştu. Şehitlerimiz için Milli Savunma Bakanlığı özel bir video klip hazırladı.

TCG Dumlupınar denizaltısı şehitleri için Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kalesi’nde tören düzenlendi. Nara Barbaros Şehitliği’ndeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip, karanfil bıraktı. Daha sonra ‘TCG 1. İnönü’ denizaltısına geçen Vali Tavlı ve Tuğamiral Uça, TCG Dumlupınar’ın 66 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı. Dumlupınar denizaltısındakiler ile, ‘TCG Karabiga’ gemisinde töreni takip eden askerler ve gaziler, 1 dakika boyunca çalınan siren eşliğinde selam durarak, Dumlupınar denizaltısı şehitlerini andı.

Nara Kalesi’ndeki tören, sunumun ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu konseriyle tamamlandı.



ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Öte yandan 4 Nisan 1953’te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bayraklı “Naboland” adlı gemiyle çarpışarak

batan Dumlupınar Denizaltısı’nda şehit olan 81 denizci anısına özel klip hazırlandı. Klipte, Çanakkale Boğazı’na dalış yapan denizaltı içinde “Ah Bir Ataş Ver” türküsü seslendirildi.

Klibin sonunda, “Dumlupınar Denizaltısı’nda kaybettiğimiz 81 şehidimizin anısına… Onların devrettiği bayrağı taşımaya devam edeceğiz. Ruhları şad olsun” ifadeleri yer aldı.