‘Dünya artık yalakaların dünyası oldu’

Usta sanatçı Selda Bağcan karantina günlerinde “40 Yılın 40 Şarkısı 2'' albümünü çıkardı. Şarkıları pek çok dile çevrilen ve ‘Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane Kadın Şarkıcılar' listesine giren Bağcan'ın Türkiye'deki kariyeri yasaklar ve hapislerle geçse de dik durmayı başardığını söylüyor. Bağcan, SÖZCÜ HaftaSonu'na özel açıklamalarda bulundu…

– Nasıl geçti karantina süreci?

Ölüm korkusu yaşadım. “40 Yılın 40 Şarkısı 2” albümü çıktı ama bu albüm 6 serilik olacak. ‘Bunları yayınlamadan ölürsem, eyvah' diye dertlendim.

– Bedel ödemiş sanatçılardan birisiniz…

“Gözü karadır, inandığı şeyleri yapar ve hiçbir şeyden korkmaz.” Bu özellikler herkeste yok. Yalaka çok. Hele ki şimdi… Dünya yalakaların dünyası.

– Eskisi kadar muhalif olmadığınız eleştirisi yapılıyor…

Muhalefetim şarkılarımda var zaten. Ne yapmam lazım daha çok muhalif olmam için? Şeker hastasıyım yürüyüşlere katılamam, bilgisayar kullanmayı bilmem.

– İzmir'de camide sizin “Yuh Yuh” şarkınız çalındı…

Sol düşünceyi küçük düşürmek için özellikle de CHP'yi küçük düşürmek için yapılan bir şeydi. Tam da parti yükselişteyken yapıldı.

Mütevazı bir hayatım var, makarna da yeter

– Sanatçılar konserleri iptal olduğu için zor durumda olduklarını söylüyor…

ABD, Meksika, Hollanda ve Belçika'daki konserlerim ertelendi. Mütevazı bir yaşamım var. Param olmazsa makarna yerim. Ama yetecek kadar maaşım var şükür. Mutfak masrafım cüzi. Evimin kapı önünde 30 sokak kedisine bakıyorum. Yazları Bodrum'da kalıyorum orada da 30 tane kedi var. Haziran sonu gibi Bodrum da olacağım.

‘40 Yılın 40 Şarkısı 2' albümü karantina günlerinde çıktı

Albüm için beklemeye tahammülüm yoktu

– 40 Yılın 40 Şarkısı 2 albümü tam da karantina günlerinde çıktı. Beklemek istemediniz mi?

15 gün oldu çıkalı ve ilk baskı tükendi. Kimse bu dönemde albüm çıkarmadığı için çok hızla tükendi. Birçok kişi ‘Çıkarma' dedi. Ama zaten hazırdı ve beklemeye tahammülüm yoktu. Telefonlarla hallettim baskı ve dağıtımını. Çok şanslı olacağına inandım ve öyle de oldu. Satışta bir numara oldu. Bugüne kadar 400'e yakın şarkı söylemişim. 1972'den 92'ye kadar 20 yıl yasaklıydım. Bu yıllarda yazdığım biriktirdiğim hazine olan türküler var. Bunlar araya gitti. İşte şimdi 40 yılın 40 Şarkısı serisi ile bunları duyuruyorum en azından. Bunları ortaya çıkarmaktan son derece mutluyum.

– Neler var ikinci seride?

Birinci bölüm rock. İkinci bölümde sadece deyişler var. İnsan hakları konserimizden bir kayıt var, tek başıma gitar çalarken. 4 şarkı da canlı konser kaydı.

Hâlâ sahnede olduğuma inanamıyorum

20 yaşındayken ‘40 yaşında bırakırım' diyordum. 40'a geldim 50'de bırakıyordum, 60'a geldim ‘70'te bırakırım' oldu. 72 yaşındayım hâlâ sahnedeyim, inanamıyorum. 80'de mi demem gerekiyor?

Ben Ajda Pekkan'ı her yerde, her şartta izlerim

– Siz kimleri dinliyorsunuz?

Herkesi dinlerim ben. En son Ajda Pekkan'ın konseri vardı. Muhteşem bir performanstı onu dinledim.

– Cumhurbaşkanlığı'nın “İstanbul Yeditepe Konserleri” devam ediyor. O konserlerde siz neden yoksunuz?

Benim olmam mümkün değil.

– Neden?

O kadarını kurcalama. Ama keyifle izledim çünkü Ajda Pekkan'ı her şartta, her yerde izlerim.