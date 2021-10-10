Dünya Bebekleri Sergisi

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi ‘Dünya Bebekleri Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergi oyuncak sanayisinin önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ’dan günümüze gelen yolculuğuna ışık tutuyor.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Üç yıllık kapsamlı ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından Rahmi M. Koç Müzesi “Dünya Bebekleri Sergisi” açıldı. Restoratörü Serra Kanyak'ın küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 18'inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu'nun bez bebeklerine, Asya ve Afrika inanç bebeklerinden moda bebeklerine, korku bebeklerinden geleneksel dünya bebeklerine, otomat bebeklere kadar farklı bebek türlerini özel bir seçki ile sunuyor.

Sergi, hem bebek kavramının tarih öncesinden bu yana kullanım amaçlarını hem de yüzyıllar içinde bebek sanayisinin geçirdiği büyük dönüşümü anlatıyor.

Bebeklere sadece oyuncak gözüyle bakmamak gerektiğini söyleyen müzenin kurucusu Rahmi M. Koç, “Oyuncak yapımı kendi başına bir sanayidir. Biz çeyrek asırlık tarihimizde, İstanbul halkına ve devamlı ziyaretçilerimize değişik kulvarda yaklaşmak istedik. Bu vesileyle çok geniş ve derin olan bebek konusunu ele aldık. Bu sergi adeta ülke kültürünün yansımasıdır. Üç yıllık sıkı bir çalışma sonucunda sergiyi bir araya getirebildik. Her milletten, her yaşta ziyaretçilerimizin merak ve beğeniyle sergimizi gezeceklerini ve bu vesileyle bebekler hakkında pek çok yeni bilgi edineceklerini ümit ediyorum. Neticede hepimiz bir gün bebek olduk, sevildik ve o küçüklük safhasını yaşadık. Dolayısıyla ‘bebek' deyip geçmemek lazım” dedi.

Hayal gücü ve araştırma duygusu harekete geçecek

Sergi açılışına Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, Küratör Serra Kanyak, serginin ana sponsoru Zen Pırlanta ile eş sponsorları Boyner Grup ve Ülker katıldı. Sofuoğlu, “Ziyaretçilerimize hayal gücü ve araştırma duygularını harekete geçirecek anlar yaşatmaya çalışıyoruz. Pandemi iklimini yavaş yavaş arkamızda bıraktığımız günlerde Dünya Bebekleri Sergisi ile farklı deneyim sunuyoruz. Sanayi müzesi olarak oyuncak yapımının da başlı başına bir sanayi kolu olduğu bilinciyle bebek konusunu derinlemesine ele aldık. Bebeklerin birer sosyolojik unsur, sanat yapıtı ve seri üretim ile oyuncak endüstrisinin önemli bir kolu olduğunu düşünüyoruz. Bebeklerin, geçmişten bugüne uzanan gelişiminin güzel örneklerinden oluşan sergimizi herkesin merak ve beğeniyle gezeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Eksik bebekleri topladık

Küratör Serra Kanyak ise sergiyle ilgili şunları söyledi: “Öncelikle ‘Bebek nedir?' konusunu araştırdım. Rahmi Bey ile koleksiyonumuzda eksik olan bebekleri toparlamaya başladık. Rahmi Bey İsveç, Fransa İngiltere ve Amerika'dan pek çok bebek satın aldı. Ben de çeşitli müze, sergi, antikacı ve eskicileri ziyaret ettim. Bu süreçte koleksiyonumuz zenginleşti. Bu sergide tarihsel bir hikaye sunduk. Ziyaretçilerimiz de sergimizden mutlu ayrılacak.”