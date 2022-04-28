‘Dünya Dans Günü’ İstanbul’un park ve meydanlarında çeşitli etkinliklerle kutlanacak

İBB, 29 Nisan’da ‘Dünya Dans Günü’ için şehrin park ve meydanlarını piste dönüştürüyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler, 8 farklı noktada profesyonel dansçıların performansıyla gerçekleştirilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şehrin önemli noktalarında ‘Uluslararası Dans Günü' kapsamında gösteriler düzenleyecek. 29 Nisan'da birbirinden renkli ve özgün dans sergilenecek. Ateş dansları, DJ performansları ve gösteri sanatları topluluklarının etkinlikleri yer alacak.

Dünyanın dört bir tarafında dans gösterisi ile kutlanan bu günde İBB Kültür Dairesi Başkanlığı; Maçka Demokrasi Parkı, Karaköy, Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar İskeleleri, Haliç Metro Parkı ile İBB Ümraniye ve Bakırköy Kültür Merkezleri'ne ‘Dünyanın Dansı'nı taşıyacak. Dünya Dans Günü'nde tüm gün boyunca İstanbullular, halk oyunlarından Hint danslarına, flamenkodan hip-pop'a, valsden break dansa kadar birçok farklı dans gösterisi ile eğlenecek. İstanbul meydanları interaktif dans topluluklarından, çocuk balesine ve atölyelere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

ETKİNLİKLER 10 SAAT SÜRECEK

Maçka Parkı'nda 14.00'te başlayacak gösteriler gece 24.00'e kadar sürecek. Kentin 8 farklı noktasında gerçekleştirilecek etkinliklerin lokasyonları ise şöyle:

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI:

Bando Kortej, 14.00-14.30 16.30-17.00

Dans Atölyeleri, 14.30-16.30

DJ Performansı, 17.00-17.30

Zumba Atölyesi, 17.30-18.30

Engelsiz Sanat Grubu Dans Gösterisi, 18.30-19.30

Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları Ateş Dansı, 20.15-20.45

Kadesh Gösteri Sanatları Topluluğu, 21.00-22.00

White Nights Film Gösterimi, 22.00-24.00

KADIKÖY-KARAKÖY-EMİNÖNÜ İSKELESİ:

MEF Üniversitesi Dans Kulübü, 11.30-12.00

KARAKÖY-KADIKÖY İSKELESİ:

Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü, 11.30-12.00

ÜSKÜDAR-BEŞİKTAŞ İSKELESİ:

Marmara Üniversitesi Dans Kulübü, 15.00-15.30

BEŞİKTAŞ-ÜSKÜDAR İSKELESİ:

İTÜ Dans Kulübü, 15.00-15.30

HALİÇ METRO PARKI

İmpro Dance Festival Grubu, 18.00-18.30

İBB ÜMRANİYE ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ:

Modern Halk Dansları, 21.00

BAKIRKÖY CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ:

Bale Çocuk Grubu

Engelsiz Sanat Çocuk Grubu

Zeybek Halk Oyunları Çocuk Grubu

İnteraktif Dans Atölyesi, 14.00-15.00