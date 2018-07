Dünya, Fazıl Say’ın üstüne titriyor, Türkiye değerini bilmiyor

Fazıl Say, dünyanın hemen her yerine gidiyor, konser biletleri aylar öncesinden tükeniyor, yüz binlerce insana müziğiyle hitap ediyor, tüm bu tempo içerisinde beste üretmeyi sürdürüyor. Ancak, birçok değerli sanatçı gibi Türkiye'de hak ettiği değeri bir türlü göremiyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünyanın en önemli piyanistleri ve bestecileri arasında gösterilen Fazıl Say, Japonya’dan Amerika’ya kadar dünyanın her yerinde tanınan bir sanatçı. Say, bu yılın önümüzdeki döneminde Almanya’da, Fransa’da, Japonya’da, Hollanda’da Avusturya’da konserler vermeye hazırlanıyor. Bir anlamda, gitmeye hazırlandığı ülkedeki müzikseverler Say’ı heyecanla bekliyor. Say’ın konser vereceği çoğu etkinlikte biletler şimdiden tükenmiş durumda.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜ HİÇBİR ZAMAN SAKLAMADI

1970’de Ankara’da dünyaya gelen Say, dünya çapında sanatıyla öne çıkarken, Türkiye’de ne yazık ki kısır siyasi tartışmalara muhatap ediliyor. Atatürkçü olduğunu hiçbir zaman saklamayan ve kültür-sanat politikalarında yapılması gerekenleri aydın sorumluluğuyla dile getirme cesaretini gösteren Say, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde öğrenim görerek 1987’de konservatuvarın piyano ve kompozisyon bölümlerini tamamladı.



ALDIĞI ÖDÜLLER SAYMAKLA BİTMİYOR

2008 yılında Avrupa Birliği tarafından ‘Kültür Elçisi’ unvanıyla görevlendirilen ve dört kez ECHO Ödülü’nü kazanan Say, geçtiğimiz yılda da bu ödüle layık görüldü. Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan ‘Beethoven Academy Ödülü’ne de layık görülen Say’ın aldığı diğer ödüller şöyle sırlanıyor:

Avrupa Birliği Piyano Yarışması, 1991

Genç Konser Solistleri Yarışması Avrupa Birinciliği, 1994

Genç Konser Solistleri Yarışması Dünya Birinciliği, 1995

Radio France/Beracasa Vakfi Ödülü, 1995

Paul A. Fish Vakfı Ödülü, 1995

Boston Metamorphosen Orkestrası Solist Ödülü, 1995

Maurice Clairmont Vakfı Ödülü, 1995

Telerama Ödülü, 1998, 2001

RTL Televizyonu Ödülü, 1998

Le Monde de la Musique Ödülü, 2000

Diapason d'Or ( Altın Plak ) Ödülü, 2000

Classica Ödülü, 2000

Le Monde Ödülü, 2000

Avusturya Radyo-TV Ödülü, 2001

Deutsche Phono Akademie ECHO Ödülü, 2001

Yılın Bestecisi Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010

Yılın Piyanisti Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010

Almanya'nın önemli klasik müzik etkinliklerinden ‘Rheingau Müzik Festivali'nin ödülünü, 2013

Echo Müzik Ödülü, 2013

Fransa Cumhuriyet Laiklik Komitesi tarafından Uluslararası Laiklik Ödülü, 2015

Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü, 2016