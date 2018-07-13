Dünya, Fazıl Say’ın üstüne titriyor, Türkiye değerini bilmiyor

Dünyanın en önemli piyanistleri ve bestecileri arasında gösterilen Fazıl Say, Japonya’dan Amerika’ya kadar dünyanın her yerinde tanınan bir sanatçı. Say, bu yılın önümüzdeki döneminde Almanya’da, Fransa’da, Japonya’da, Hollanda’da Avusturya’da konserler vermeye hazırlanıyor. Bir anlamda, gitmeye hazırlandığı ülkedeki müzikseverler Say’ı heyecanla bekliyor. Say’ın konser vereceği çoğu etkinlikte biletler şimdiden tükenmiş durumda.
ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜ HİÇBİR ZAMAN SAKLAMADI
1970’de Ankara’da dünyaya gelen Say, dünya çapında sanatıyla öne çıkarken, Türkiye’de ne yazık ki kısır siyasi tartışmalara muhatap ediliyor. Atatürkçü olduğunu hiçbir zaman saklamayan ve kültür-sanat politikalarında yapılması gerekenleri aydın sorumluluğuyla dile getirme cesaretini gösteren Say, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde öğrenim görerek 1987’de konservatuvarın piyano ve kompozisyon bölümlerini tamamladı.
ALDIĞI ÖDÜLLER SAYMAKLA BİTMİYOR
2008 yılında Avrupa Birliği tarafından ‘Kültür Elçisi’ unvanıyla görevlendirilen ve dört kez ECHO Ödülü’nü kazanan Say, geçtiğimiz yılda da bu ödüle layık görüldü. Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan ‘Beethoven Academy Ödülü’ne de layık görülen Say’ın aldığı diğer ödüller şöyle sırlanıyor:
Avrupa Birliği Piyano Yarışması, 1991
Genç Konser Solistleri Yarışması Avrupa Birinciliği, 1994
Genç Konser Solistleri Yarışması Dünya Birinciliği, 1995
Radio France/Beracasa Vakfi Ödülü, 1995
Paul A. Fish Vakfı Ödülü, 1995
Boston Metamorphosen Orkestrası Solist Ödülü, 1995
Maurice Clairmont Vakfı Ödülü, 1995
Telerama Ödülü, 1998, 2001
RTL Televizyonu Ödülü, 1998
Le Monde de la Musique Ödülü, 2000
Diapason d'Or ( Altın Plak ) Ödülü, 2000
Classica Ödülü, 2000
Le Monde Ödülü, 2000
Avusturya Radyo-TV Ödülü, 2001
Deutsche Phono Akademie ECHO Ödülü, 2001
Yılın Bestecisi Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
Yılın Piyanisti Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
Almanya'nın önemli klasik müzik etkinliklerinden ‘Rheingau Müzik Festivali'nin ödülünü, 2013
Echo Müzik Ödülü, 2013
Fransa Cumhuriyet Laiklik Komitesi tarafından Uluslararası Laiklik Ödülü, 2015
Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü, 2016