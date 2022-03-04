Dünya kadınlar festivali bu yıl ‘birlikteyiz’ diyor

Kadınların daha eşit bir dünya için ürettikleri çözümleri görünür kılmayı amaçlayan WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, bu yıl ilk kez fiziksel katılıma açık olacak…

Nazan DOĞANER HALICI

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WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, bu yıl WOW–Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council ortaklığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteği ile Müze Gazhane'de düzenlenecek. WOW Vakfı Kurucu Direktörü Jude Kelly, kültür ve sanat alanını sivil toplumla bir araya getiren bu özel festivalle ilgili şu açıklamayı yaptı: “WOW Festivalleri, katılımcıların bir araya gelerek kadınların hayatını etkileyen önemli meseleleri tartışmalarına imkan sağlayan alanlar yaratır. Dünyanın en önemli şehirleri arasında yer alan ve kültür, sanat ve sivil toplum alanlarında merkezi bir konumda bulunan İstanbul'un, WOW küresel ağı olarak hayata geçirdiğimiz değişimin bir parçası olması bizim için çok önemli.”

‘Heyecanlı ve mutluyuz'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan festival ile ilgili, “WOW Dünya Kadınlar Festivali'nin de geçmiş yıllarda olduğu gibi sanatın ve dayanışmanın enerjisiyle bizleri bir araya getirmesini ve sahip olduğumuz gücü hepimize hatırlatmasını heyecanla bekliyorum” derken; İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Genel Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle de şöyle konuştu: “Zengin içeriği ile sanatla sivil toplum arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren festival, hayatın farklı noktalarındaki kadınlara birlikte düşünme, üretme imkanı sunuyor.”

Dayanışmanın anlamı

WOW İstanbul'un #Birlikteyiz başlığını taşıyan Açılış Paneli, WOW Vakfı Kurucu Direktörü Jude Kelly ile gazeteci ve yazar Zeynep Miraç Özkartal Taner'in sohbetine ev sahipliği yapacak. 19 Mart'ta Müze Gazhane'de düzenlenecek panelde, pandemiyle yaşamaya devam eden dünyada dayanışmanın kadınlar için ne anlam ifade ettiği, sanatın kadınların bulduğu farklı direnme yöntemlerini nasıl görünür kıldığı konuşulacak.

Hikayeler paylaşılacak

WOW İstanbul'da birçok özel kürasyonlu bölüm yer alacak. WOW Büyük Fikirler bölümü birbirinden farklı deneyimlere sahip kadınlara kendi hikayelerini paylaşacakları ve kısa konuşmalara ev sahipliği yapacak açık sahne olarak kurgulanacak. Yazar Şebnem İşigüzel ve oyuncu Tamar Çıtak, Şebnem İşigüzel'in ‘Gözyaşı Konağı Ada 1876' kitabından performatif bir okuma yapacak.

Müzik ‘sesleri' olacak

Festival bu sene de şehirdeki kadınların seslerini müzikle duyurmaya devam edecek. WOW Sesler, Beatsbygirlz Turkey Chapter'dan Beril Sarıaltun ve Birleşik Krallık'tan müzisyen ve eğitimci Mandy Wigby liderliğinde gerçekleştirilen #KültürdeKadınGücü ‘Benim Şehrim, Benim Sesim' programından bir grup müzisyen kadının canlı performanslarını izleyici ile bir araya getirecek.

Festivalin ilkleri…

Festivalin ilk kez bu sene yapılacak fiziksel versiyonunda yer alacak bölümlerinden Hızlı Mentorluk, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu yıl ilk defa İKSV Alt Kat tarafından gerçekleştirilen WOWsers İstanbul bölümünde, 18-21 yaş arasındaki katılımcılar, sanatçı ve tasarımcı Pınar Akkurt'un ‘Çöpler, Kilimler ve Pikseller' başlıklı atölyesinde bir araya gelecek.