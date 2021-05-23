Dünya mirası Aizanoi Antik Kenti

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nin dünyaya tanıtılması için başlatılan çalışmalar 2023'de tamamlanacak. Aizanoi, dünyanın ilk borsası, dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve dünyanın ilk örneklerinden stadyum-tiyatro kompleksiyle Roma döneminin en önemli kentlerinden biri. Şehrin kuzeyinde yer alan 13 bin 500 kişi kapasiteli stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması ise antik dönemin tek örneği.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Vali Çelik, Penkalas Çayı Projesi'nin 2021, tiyatrodaki çalışmaların 2022, stadyumun ise 2023 yılında tamamlanacağını söyledi. Vali Çelik'in yaptığı inceleme ziyareti esnasında Macellum, Sütunlu Cadde ve Penkalas Çayı'nın çevresinde bulunan metruk binaların yıkıldığını belirtti. Roma köprülerinin yer aldığı Penkalas Çayı ve çevresini inceleyen Vali Çelik, Aizanoi'de antik çağdaki gibi kayıkların yüzdürülmesine yönelik yürütülen projenin 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

STADYUM 2023'TE HAZIR

Aizanoi'yi ilklerin kenti olarak niteleyen Vali Çelik, “Aizanoi'nin tanınması şehrimizin ve hatta ülkemizin tanınması demek. Amacımız tarihi ve kültürü korumak, ekonomik olarak burayı hizmet sektörüne kazandırmak. Aizanoi'de antik ve sosyal dokunun uyumunu, bütünleşmesini sağlanmaya yönelik çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Tiyatrodaki çalışmalar 2022, stadyumun ise 2023 yılında tamamlanacak” dedi.