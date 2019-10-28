Dünya mirası demediler ağaçları kestiler

Türkiye’deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 9 alandan biri olan Antalya'nın Sülek ve Karamıklı Yaylası’nda mermer ocağı için ağaçların kesimine başlandı. Ağaçların kesimine bölge halkı büyük bir tepki gösterdi.

Antalya'nın İbradı ilçesinde su kaynakları, sedir, ardıç ve ladin ormanları ile dağ keçilerinin doğal yaşam alanı olan Sülek ve Karamıklı Yaylası'nda mermer ocağı yapımı için ağaç kesimine başlandı. Firmanın maden için ağaç kesimine, bölge halkı ve çevre örgütleri eylem yaparak, tepki gösterdi.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Türkiye'deki 9 alandan biri seçilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sülek ve Karamıklı Yaylası'na açılmak istenen mermer ocağı için ağaçlar kesilmeye başlandı. Bölgenin koruma altında olduğunu ve bu nedenle bölgede ağaç kesilemeyeceğini belirten İbradı Yardımlaşma Derneği Sözcüsü Ali Erkan, firma hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

“BÖLGENİN YAPISINI TEHDİT ALTINDA”

Çok sayıda katılımcının desteğiyle yapılan basın açıklamasını okuyan Erkan, açılmak istenen mermer ocağının bölgenin yapısını tehdit altında bıraktığını ifade ederek, “Bu bölgede daha önce ÇED raporu alınmadan mermer ocağı açılmak istendi. Ancak halkımız tarafından verilen hukuk mücadelesi sonucunda bu girişim mahkeme tarafından engellendi. Bu bölgede mermer ocağı açılmasına karşı alınan iptal kararına rağmen NAYA Mermer Şirketi'ne ruhsat verilmeye çalışılıyor. Mahkemenin AYTAP Madenciliğin başvurusu ile verilen emsal karar ortada iken yeni bir ruhsat başvurusunda bulunulması, iptal edilen ruhsatın yeniden verilmesi ve mermer ocağına yol açmak için yasak olan sedir ve ardıç ağaçlarının kesilmesi kabul edilemez” diye konuştu.

“İPTAL ETTİREMEDİK BİR TÜRLÜ”

Yasal olarak yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirten İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, şirketin 3 yaşındaki ağaçları dahi kesmeye başladığını söyledi. Mermer ocağı açılmak istenen bölgede ilçenin su kaynaklarının olduğuna dikkat çeken Küçükkuru şunları söyledi; “Yüzlerce yıllık sedir ağaçlarının, endemik bitkilerin olduğu yerin tam ortasına mermer ocağı açılmaya çalışılıyor. Şu an ocağın açılmasına izin verilmiş durumda. Olacak şey değil. Yapılan iş ne akla, ne de yasaya uygun. Maden ocağına verilen ruhsat bize tebliğ edilmiyor. Valilikten, Kaymakamlığa geliyor. Mahkemede süre geçmiş diye ret kararı veriliyor. Daha önceki firmaya açılan davayı kabul eden mahkeme, bu firmayı kabul etmedi. Bölge halkının açtığı davayı da kabul etmedi. 100 Hektar ruhsat alınmış, 25 hektar olarak ÇED gerekli değildir raporu verilip, bu şekilde yasayı dolanıyorlar. Yasal olarak elimizde bir şey yok. İptal ettiremedik bir türlü”

