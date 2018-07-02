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‘Dünya Reggae Günü’ Kilyos’ta kutlandı
‘Dünya Reggae Günü’ Kilyos’ta kutlandı
Milyon Beach Kilyos’un yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği etkinliklerden ilki, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte raggae coşkusu yaşandı.
Kültür Sanat 2 Temmuz 2018 - 10:36

Milyon Yapım’ın düzenlediği raggae festivali, 30 Haziran Cumartesi günü başladı ve 1 Temmuz ‘Dünya Reggae Günü’ kapsamında sürdü. Türk reggae sahnesinin en önemli isimlerini bir araya getiren festivalde; ilk gün Hiphop Meets Reggae projesi ile başlayan eğlence, Zeytin ve Supernova ile sona erdi. İkinci gün müzik canlı müzik Bosphoroots ile başladı, Sattas ile doruk noktasına ulaştı ve Beton Orman Allstars projesi ile sona erdi.

İstanbul School of Samba performansı ile renklenen, ‘Birlikte güzel’ sloganıyla yola çıkan festival katılımcılarına plaj ve festival keyfini bir arada yaşatmayı başardı.

Son güncelleme: 14:42 - 02.07.2018
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