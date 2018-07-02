‘Dünya Reggae Günü’ Kilyos’ta kutlandı

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Milyon Yapım’ın düzenlediği raggae festivali, 30 Haziran Cumartesi günü başladı ve 1 Temmuz ‘Dünya Reggae Günü’ kapsamında sürdü. Türk reggae sahnesinin en önemli isimlerini bir araya getiren festivalde; ilk gün Hiphop Meets Reggae projesi ile başlayan eğlence, Zeytin ve Supernova ile sona erdi. İkinci gün müzik canlı müzik Bosphoroots ile başladı, Sattas ile doruk noktasına ulaştı ve Beton Orman Allstars projesi ile sona erdi.

İstanbul School of Samba performansı ile renklenen, ‘Birlikte güzel’ sloganıyla yola çıkan festival katılımcılarına plaj ve festival keyfini bir arada yaşatmayı başardı.