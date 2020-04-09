Dünya Sağlık Örgütü’nden çocuklara corona virüsü kitabı

BBC Türkçe’nin haberine göre, 6-11 yaş arası çocuklar için hazırlanan “Benim Kahramanım Sensin, Covid-19 ile Savaşan Çocuklar’ isimli kitaptaki ‘Ario’ isimli karakter, çocuklara corona virüsünden nasıl korunabileceklerini, salgın ile birlikte değişen dünyaya nasıl adapte olabilecekleri anlatıyor.

WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, hazırlanan kitapla ilgili “Geçmişteki insani acil durumlar gençlerin hayatları tepe taklak olduğunda korkularını ve kaygılarını gidermenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Çocukları saat dilimleri ve kıtalar arasında yolculuğa çıkaran bu güzel kitabın, onların koronavirüs salgını sırasında pozitif ve güvende kalmaları için ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olmasını umuyoruz” dedi.



Kitap için bin 700 çocuk, ebeveyn, bakıcı ve öğretmenle görüşüldüğü açıklandı. Yazar ve çizer Helen Patuck ile proje ekibinin hazırladığı kitaba Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu gibi kuruluşlar destek verdi.

Kitap internet üzerinden erişime açılmasının yanı sıra sesli kitap olarak da yayınlanacak.