‘Dünya’ sergisine yoğun ilgi

Pelin Özgen Piker, büyük tutkusu olan fotoğraf çekme aşkını karma bir sergi ile taçlandırdı. Piker'in son bir yılda dünyanın farklı şehirlerine yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşturduğu ‘Dünya' isimli ilk sergisi, seçkin bir davetli grubunun katılımıyla Goba Art&Design'da açıldı.



Sergide Piker'in vizöründen ölümsüzleşen İtalya'nın sanat başyapıtları ile zengin kenti Modena ve UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Vicenza, Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo, ünlü karnavallar kenti Rio da Janeiro, Almanya'nın en gözde şehri Münih, Finlandiya'nın Kuzey Işıkları ile ünlü masalsı şehri Rovaniemi, İsveç'in Kuzey Baltık Buz denizinin kıyısındaki şirin ilçesi Batskarsnas ve Asya ile Avrupa'yı buluşturan dünyanın incisi İstanbul'dan fotoğraf kareleri yer aldı.

Serginin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Pelin Özgen Piker, “Fotoğraf çekmek benim için çok değerli bir uğraş. Kendi gözümden gördüğüm bir şeyleri ölümsüzleştirmek, onu başkalarına aktarmak; benim o an yaşadığım heyecanı onların yaşadığını görmek gerçekten inanılmaz bir duygu. ‘Dünya'da bu duyguların sonucunda ortaya çıkan bir sergi” dedi.



Pelin Özgen Piker'in mimari yapılar ve doğa formlarından oluşan ‘Dünya' isimli fotoğraf sergisi; Goba Art & Design'da 19 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.