Dünya Star Wars Günü’nde 4,5 milyon liralık satış

4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'nde son derece anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. 10 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz yıl 85 yaşındayken hayatını kaybede filmin ikonik karakteri Darth Vader'ı canlandıran David Prowse'ın eşyaları açık artırma ile satıldı. Prowse'ın doğduğu ve yaşadığı şehir olan Bristol'da gerçekleşen müzayedeye dünyanın pek çok ülkesinden teklifler geldi.

Müzayedede satışa sunulan en ilgi çekici eşyalardan biri olan Darth Vader kaskı 25 bin liraya, 2000 yılında hayatını kaybeden ve Prowse ile üçlemede yer alıp Obi-Wan Kenobi'yi canlandıran Alec Guinness imzalı cüppe 36 bin liraya satıldı.

Satışı yapılan parçalardan en yüksek miktarı alanlardan biri de Jedi şövalyelerinin kullandığı ışın kılıcı oldu. Işın kılıcı için 104 bin lira teklif edildi. Ancak müzayedenin en çok konuşulan parçası The Empire Strikes Back senaryosuydu. Luke Skywalker'ın, Darth Vader'ın babası olduğu senaryoda bile açıkça yer almıyordu. Senaryo yaklaşık 267 bin liraya satıldı.

LUKE’TAN VADER’A…

Kasklar ve ışın kılıçları dışında imzalı fotoğraflar da dikkat çekti. Luke Skywalker'ı oynayan Mark Hammil'in “Benim için daima baba olarak kalacaksın” diyerek imzaladığı fotoğraf da 173 bin liraya satıldı.

4 Mayıs'ta gerçekleşen açık artırmanın sonunda yaklaşık 4,5 milyon liranın üstünde bir gelir elde edildi, gelirin belirli bir kısmı Alzheimer Araştırma Vakfı'na bağışlanacak.

1977’DE OLDUĞU GİBİ HALA SEVİLİYOR

Müzayede sorumlusu Andrew Stowe, Prowse'un evindeki kutuları karıştırırken duyduğu heyecanı anlattı. “Bir kutuda Empire Strikes Back senaryosunu, diğerinde Millennium Falcon’un gerçek bir parçasını buldum, sonra biraz daha derinlerde Peter Cushing’den bir mektup buldum. Ve görülüyor ki Yıldız Savaşları aşkı 1977’de olduğu kadar güçlü ve bugünkü açık artırma bunun kanıtıydı.”

Alzheimer Araştırma Vakfı'nın yöneticisi Tim Parry şunları söyledi: “Müzayedeye olan ilgi inanılmazdı ve David’in tüm zamanların en büyük film serilerinden birinde hayat verdiği ikonik rolün kanıtıydı. Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce pound değerinde teklifler geldi. Ayrıca gelirin belirli bir yüzdesini bağışlamaya karar veren Prowse ailesine ne kadar teşekkür etsek az.”

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