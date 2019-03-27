Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun Kadıköy Belediyesi ile birlikte üç yıldır düzenlediği Dünya Tiyatro Günü Yürüyüşü gerçekleşti.

Üç yıldır gerçekleştirilen Dünya Tiyatro Günü Yürüyüşü, Kadıköy Kaymakamlığı’nın engelleme girişimine rağmen çok sayıda tiyatrocunun katılımıyla başladı. Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi önünde buluşan tiyatrocular, Süreyya Operası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin bahçesinde Kolektif İstanbul Grubu'nun vereceği konserle kutlamalar sona erdi. Kortejin önünde Enis Fosforoğlu, Genco Erkal gibi usta tiyatrocular yürüdü. ‘Özgür sanat ve özgür tiyatro’ sloganlarının atıldığı yürüyüş alkışlar eşliğinde gerçekleşti. Yürüyüşe katılan usta isimler Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle kaleme aldıkları yazıları da okudular. İşte o görüntüler…