Dünya Tiyatro Günü’ne özel ücretsiz 9 oyun

İBB Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel sahnelenecek 9 oyunu İstanbullularla ücretsiz buluşturacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın oyuncuları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz olarak sahnelenecek 9 oyunla İstanbullu sanatseverlerle bir araya gelecek. 27 Mart'ta sahnelenecek oyunlar şöyle: Gül'e Ağıt (Ümraniye Sahnesi), Antigone (Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi), Yatak Odası Komedisi (Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi), Kutlama (Müze Gazhane Büyük Sahne), Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin (Fatih Reşat Nuri Sahnesi), Bekçi İle Postacı (2 Seans: Gaziosmanpaşa Sahnesi ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi), Benim Güzel Pabuçlarım (Kağıthane Sadabad Sahnesi) ve Herkes Sihirbaz Olacak (Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi). Oyunların davetiyeleri sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilir.