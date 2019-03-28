Dünya Tiyatrolar Günü’nde usta isim Genco Erkal Ataşehir’de sahne aldı

Sanatseverler; 60. sanat yılını kutlayan usta oyuncu Genco Erkal'ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı ‘Merhaba’ adlı yeni müzikli oyunu izlemenin mutluluğunu yaşadılar. İlk kez 2018'in Eylül ayında New York'ta sergilenen oyun, Genco Erkal'ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare'in yapıtlarından oluşuyor.

Her iki bölümde de Genco Erkal, edebiyat dünyasının bu beş büyük ustasından seçtiği eserleriyle izleyenleri müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. Müzikli bir gösteri olan Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan'ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendiriliyor. Sahne tasarımını Cihan Aşar'ın, kostüm tasarımını Özlem Kaya'nın, ışık tasarımını Hakan Özipek'in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstleniyor.

Oyun sonrası Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz tarafından, Genco Erkal'a Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi'ni anlatan özel bir kitap hediye edildi.