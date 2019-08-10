Dünyaca ünlü diziyi bir Türk yönetti

Margaret Atwood’un aynı adlı, çok satan romanından uyarlanan ve ilk sezonundan itibaren Altın Küre ve Emmy dahil sayısız ödül kazanan ‘The Handmaid’s Tale’ın yayınlanan son bölümünde Türk asıllı, genç yönetmen Deniz Gamze Ergüven yönetmen koltuğuna oturdu.

İlk filmi Mustang'le Oscar'da yarışan ve dünyada pek çok ödül kazanan Deniz Gamze Ergüven başarılarına bir yenisini ekledi. Ergüven, Türkiye'de sadece BluTV'de yayınlanan fenomen dizi The Handmaid's Tale'ın üçüncü sezonunun 11. bölümünün yönetmenliğini üstlendi. Ergüven imzası bulunan, The Handmaid's Tale'ın son bölümü ‘Liars', IMDb’de 9.6 puan alarak dizinin en yüksek puanlı bölümü olarak zirveye oturdu.

İki Altın Küre ödüllü, Amerikan bağımsız sinemasının ve televizyonun en sevilen isimlerinden Elisabeth Moss'un başrolünde yer aldığı ‘The Handmaid's Tale'ın, 3. sezonunun finaline yaklaştıkça heyecan yükseliyor.

Joseph Fiennes, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Madeline Brewer, Ann Dowd, Max Minghella, Christopher Meloni ve Elizabeth Reaser gibi yıldız isimlerin Moss'la başrolleri paylaştığı ‘The Handmaid's Tale'; ‘Eureka,' ‘Medium' ve ‘ER' gibi kült dizilerin yaratıcısı Bruce Miller'ın imzasını taşıyor.