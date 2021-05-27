Dünyaca ünlü Fransız dansçı Dadocic Yunanistan’da ölü bulundu

Fransa'nın Paris kentinde yaşayan ve 2020 yılının Temmuz ayında dans eğitmenliği için Yunanistan'ın Pire kentine gelen ve ardından 21 Ağustos 2020 tarihinde aniden ortadan kaybolan Fransızların dünyaca ünlü dansçısı 27 yaşındaki Joyce Timothy Dadocic'in Pire kentindeki tarihi Mavromichalis Konağı'nın kalıntılarında iskeleti bulundu. İskelette yapılan DNA araştırmasından sonra Dadocic'e ait olduğu belirlendi.



İSKELETİ ESKİ SU TANKININ İÇERİSİNDE BULUNDU

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.protothema.gr sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde yaklaşık 9 aydır kayıp olan Dodacic'in iskeletini 7 Mayıs 2021 tarihinde eski konağın yıkıntıları içerisinde oynayan çocukların eski bir su tankının içerisinde bularak polise haber verdiği belirtildi. Adli tıp görevlisi Elias Bogioka yaptığı açıklamada Dadodic'in kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini söyledi. Dadocic'in kendisine zarar vermek için hiçbir nedeninin bulunmadığı belirtilirken, ailesinin bu hafta içerisinde avukatları ile Pire'ye gelerek araştırmanın derinleştirilmesi için Pire Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edecekleri öğrenildi.

AİLENİN AVUKATI: NORMAL ÖLÜM OLDUĞUNA İNANMIYORUZ

Ailenin avukatı CharalambosTsianakas, “Hayatını kaybettiği koşulları ve ölümünün nedenlerini arıyoruz. Ölümüne neden olan unsurun bulunması için çalışacağız. Doğal ölüm ve intihar olabileceğini asla düşünmüyoruz. Bu nedenle bir suç işlenmiş ve öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz. Kalıntılar içerisindeki bir su tankının içinde bulunması şüpheleri arttırıyor” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Dadocic'in kaybolmasından sonra Fransa ve Yunanistan'daki hayranları üç dilde oluşturdukları sosyal medya hesaplarından ünlü dansçının bulunması için yoğun kampanya başlatmış, Avrupa medyası olaya geniş yer ayırmıştı.